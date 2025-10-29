Comerciante lamenta prejuízos após desabamento no Largo da Palmeira
A comerciante destacou que a situação poderia ter sido ainda mais grave, dependendo do horário em que o piso cedeu
A comerciante Gisele Raiol, que trabalhava na área atingida pelo desabamento no Largo da Palmeira, no bairro da Campina, em Belém, relatou à reportagem de O Liberal os prejuízos causados pelo incidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (29). Ela vendia refeições caseiras no local e contou que o pequeno negócio era sua única fonte de renda.
VEJA MAIS
Gisele também destacou que a situação poderia ter sido ainda mais grave, dependendo do horário em que o piso cedeu. “Se fosse no horário do almoço, teria sido uma tragédia, porque aqui fica cheio de gente”, afirmou a comerciante.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA