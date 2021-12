Caso Yasmin: médico legista que estava com a influencer é ouvido pela polícia nesta segunda (20)

O médico legista Euler André Magalhães está sendo ouvido na sede da Divisão de Homicídios da Polícia Civil desde as 9h da manhã da segunda-feira (20). Ele é uma das pessoas que está no rol de investigações da morte da estudante de medicina veterinária e influenciadora digital Yasmin Cavaleiro de Macedo, na noite do dia 12 deste mês.

O médico legista teve seu depoimento remarcado para hoje, depois de ir até a sede da delegacia na última sexta-feira. Ele estava com Yasmin antes e no dia da morte dela. No entanto, chegou a negar conhecer a moça, apesar de ter fotos publicadas com ela em redes sociais.

Nesta manhã, ele segue sendo ouvido por três delegados que acompanham o caso da morte da influencer, em um depoimento que se estende por toda a manhã. O advogado da família de Yasmin havia solicitado o afastamento dele do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), onde atua regularmente.

Não há informações se ele teve acesso ao corpo da jovem durantes os exames legais solicitados.

