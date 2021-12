Caso Yasmin: Dono da lancha e médico legista contrataram os mesmos advogados

​Os advogados de defesa de Lucas Magalhães, dono da lancha em que a influenciadora e estudante de medicina veterinária Yasmin Cavaleiro de Macêdo estava antes de desaparecer, são os mesmos que atuam para defender o médico legista Euler André Magalhães da Cunha. Na quinta-feira (16), Antônio Tourão disse que entraria para o caso a convite de Paulo Maia, que confirmou nesta sexta-feira (17) a informação. A reportage​​m tenta contato com a defesa, para apurar mais detalhes acerca das contratações.

Euler, o "Dr. Léo", como é chamado, é o homem que teria presenteado Yasmin com ursos de pelúcia horas antes de ela desaparecer. Ele também estaria na lancha envolvida na tragédia. Após a notícia do sumiço da jovem, Euler teria dito a pessoas próximas da influenciadora que não a conhecia e não tinha certeza se a influenciadora estava mesmo na lancha.

“Eu não conhecia ela. Então, nem sei se ela estava na mesma lancha. Vi a amiga dela dizendo que não estava mais na lancha. Mas nem posso afirmar se estava mesmo. Não conheço muito bem elas”, disse o homem ao ter sido questionado através de mensagem privada em uma rede social, possivelmente, após o desaparecimento de Yasmin.

Para o advogado Paulo Maia, as informações foram “deturpadas”. “As mensagens que foram divulgadas são, de certa forma, deturpadas, porque quando ele disse que não conhecia, ele quis dizer que não tinha intimidade. Você pode conviver com pessoas dentro de um mesmo ambiente, mas você não a conhece. Quando ele falou isso, foi nesse sentido”, alegou o defensor.

Pessoas próximas à influenciadora afirmam que é estranho, porém, o fato de o mesmo homem ter sido filmado e mencionado, por duas vezes, em vídeos que teriam sido gravados por Yasmin momentos antes do início do passeio. Nas imagens, o homem aparece em uma máquina de ursos de pelúcia. Na sequência, Yasmin publicou três brinquedos e disse que eram “presentes”.

Em seguida, ela mencionou o perfil do homem. Numa rápida pesquisa no Instagram da jovem, é possível verificar que a conta de Yasmin ainda segue o perfil de Euler. Na manhã desta sexta-feira (17), estava marcado o depoimento do médico legista. Ele compareceu à Divisão de Homicídios, mas não foi ouvido. Os advogados de defesa disseram que a decisão foi da própria Polícia Civil. Euler saiu sem falar com a imprensa.