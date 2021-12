Caso Yasmin: advogado pede afastamento de legista e exame de gravidez; assista

O advogado da família de Yasmin Cavaleiro de Macêdo, Luiz Araújo, pede o afastamento de Euler André Magalhães da Cunha, médico legista lotado no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Ele estava com a jovem no dia do suposto acidente que causou a morte dela. E ainda, um exame de gravidez deve ser solicitado.

Euler chegou a negar conhecer Yasmin. Porém, havia fotos com ela em perfis de redes sociais. Ele ia depor nesta sexta-feira (17), mas ele saiu sem depor e não falou com a imprensa. Não há informações se ele teve acesso ao corpo da influencer. Mas, por precaução, o afastamento está sendo solicitado à Polícia Civil e ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para não atrapalhar as investigações.

"A causa mortis é o que temos que saber, até para saber se foi uma morte violenta ou não. Laudos de alcoolemia, toxicólogico, de violência sexual, de gravidez. A família da vítima tem direito a saber de tudo e confia no trabalho da polícia. Nenhuma linha de invetsigação pode ser descartada", diz o advogado.

A Redação Integrada de O Liberal acionou, ainda nesta quinta-feira (16), o CPC e a Sespa para saber se, preventivamente, os órgãos teriam afastado o médico legista. Ainda não houve retorno.

