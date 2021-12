VÍDEO: Pai de Yasmin se pronuncia sobre morte da influencer: 'Isso eu não aceito'

"Minha filha não ia tomar banho no rio. Nem nadar ela sabia. Isso eu não aceito". A afirmação foi feita, na tarde desta quarta-feira (15), por Jorge Ricardo Cavaleiro de Macedo, pai de Yasmin Cavaleiro de Macedo, logo após prestar depoimento na sede da Divisão de Homicídio, em São Brás.

Em entrevista à Redação Integrada, ele afirmou que quer saber o que de fato aconteceu com a sua filha Yasmin, que morreu em um passeio de lancha. "Minha filha estava numa lancha, em um passeio e supostamente com 13 pessoas, e só ela sumiu. Eu quero saber o motivo, a verdade. É disso que estou atrás", acrescentou o pai.

Jorge Ricardo Macedo prestou depoimento nesta quarta-feira (15) (Igor Mota / O Liberal)

O caso

Uma história cercada de mistério rodeia a morte da influenciadora digital e estudante de medicina veterinária, Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos. Encontrada morta às 12h40 da última segunda-feira (13), em Icoaraci, a jovem teria se afogado no dia anterior, após um passeio de lancha pelo furo do Rio Maguari, em Belém, na noite de domingo (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Yasmin foi encontrada por mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF), a aproximadamente 11 metros de profundidade, próximo do local indicado pelas testemunhas.