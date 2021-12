Em áudio, ocupante da lancha detalha os momentos que Yasmin teria desparecido: 'a gente pode ter tido um descuido'

Em áudios enviados à família da jovem Yasmin Cavaleiro de Macedo, um jovem fala sobre os momentos que os ocupantes da lancha teriam percebido que estudante de medicina veterinária teria caído na água do rio. Segundo ele, pode ter tido um descuido por parte dos ocupantes da lancha, mas eles não tiveram culpa pela morte da jovem.

"Agora colocar a culpa na gente? Eu entendo a família, o trauma, a única filha, querer saber o que realmente aconteceu. Agora, a gente não sumiu. Tentamos falar com o pai, só que ele estava em estado de choque. Falamos com o primo dela. Conversamos, explicamos.”

O homem no áudio fala sobre a alegação de que a amiga de Yasmin que avisou a mãe da jovem sobre seu desaparecimento teria a bloqueado. Segundo ele, isso não aconteceu, e seria um mal entendido.

“Chamamos a amiga para falar que ela não bloqueou a mãe dela, ela mostrou no celular, só não tem o número dela salvo. Várias coisas aconteceram, e a gente entende que várias especulações vão ser criadas.”

Segundo ele, a jovem sumiu e, em seguida, os ocupantes da lancha começaram as buscas por conta própria.

“Mas nossa versão, a gente pode ter tido um descuido, sim, de não prestar atenção. Mas cara, tava todo mundo se divertindo, dançando, brincando, então, pode ter sido um deslize de dois, três, minutos, e quando a gente olhou pra água, cadê a Yasmin? A gente ficou desesperado. Ela simplesmente sumiu. As meninas pularam na água, tentaram, foram até pra longe, se arriscando, porque tava correndo muito a correnteza. Tentamos fazer de tudo. Vasculhamos em todo lugar aquela parte. É muito inexplicável. Nem a gente sabe explicar.”

O caso

Uma história cercada de mistério rodeia a morte da influenciadora digital e estudante de medicina veterinária, Yasmin Cavaleiro Macêdo, de 21 anos. Encontrada morta às 12h40 da última segunda-feira (13), em Icoaraci, a jovem teria se afogado no dia anterior, após um passeio de lancha pelo furo do Rio Maguari, em Belém, na noite de domingo (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Yasmin foi encontrada por mergulhadores do 1º Grupamento Marítimo Fluvial (1º GMAF), a aproximadamente 11 metros de profundidade, próximo do local indicado pelas testemunhas.