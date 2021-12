Caso Yasmin: 'Embarcação estava parada no momento do acidente', diz advogado do dono da lancha

No momento em que a influencer Yasmin Cavaleiro Macêdo caiu na água e morreu, no domingo (12), a embarcação do passeio que ela fazia estava parada. A afirmação é do advogado Antônio Tourão. Ele representa o proprietário da lancha, Lucas Magalhães.

“Ele conhecia, sim, a Yasmin. Era próximo dela. Ele a convidou para o passeio de lancha. Infelizmente, aconteceu esse acidente. Foi uma fatalidade. A embarcação estava parada no momento do acidente”, relata o advogado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO YASMIN: