Homem que disse não conhecer Yasmin aparece ao lado da jovem em vídeo; assista

Um vídeo recebido pela reportagem de O Liberal, na noite desta quarta-feira (15), mostra o homem que teria presenteado a jovem Yasmin Cavaleiro de Macêdo, de 21 anos, com ursos de pelúcia e, depois, teria dito não a conhecer, ao lado da influenciadora.

Desta vez, as imagens foram gravadas na avenida Doca de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém. O vídeo teria sido registrado no último sábado (11), durante a comemoração de torcedores do clube do Remo pela conquista da Copa Verde 2021.

As imagens mostram Yasmin sentada em cima de um carro. O homem aparece em pé dançando e sorrindo, olhando para a câmera, com uma lata de cerveja nas mãos. Na ocasião, ambos estavam rodeados de outros amigos.

Tudo foi registrado na noite anterior ao desaparecimento da jovem, encontrada morta na última segunda-feira (13), após participar de um passeio de lancha pelos furos do rio Maguari, em Belém, no domingo (12).