Caso Yasmin: dono da lancha desmonta e vende embarcação onde tudo aconteceu, diz mãe

O empresário e suspeito Lucas Magalhães de Souza, proprietário da lancha onde estava a jovem Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo antes de morrer, no dia 12 de dezembro do ano passado, teria desobedecido uma ordem da polícia, ao supostamente desmanchar e vender a embarcação envolvida na morte da influenciadora e estudante de Medicina Veterinária. A denúncia foi feita em um perfil criado pela mãe de Yasmin, a professora Eliene Fontes, para pedir justiça ao caso, que já passa dos cinco meses sem respostas e está na fase da reconstituição.

VEJA MAIS

De acordo com a publicação, no último dia 11/05, quando equipes da Polícia Civil e Polícia Científica do Pará chegaram à marina particular, pertencente à família de Lucas, para realizar a terceira etapa da reprodução simulada dos fatos teriam se deparado com um mecânico retirando os bancos e a estrutura de som que a embarcação possuía, possivelmente para vendê-la.

Além da estrutura de som, os bancos da lancha também teriam sido removidos por um mecânico. (Thiago Gomes/ Arquivo/ O Liberal) Além da estrutura de som, os bancos da lancha também teriam sido removidos por um mecânico. (Thiago Gomes/ Arquivo/ O Liberal)

A publicação diz, ainda, que o mecânico e o gerente da marina, Hugo Magalhães, primo de Lucas, foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento sobre o que seria um “descumprimento de ordem judicial” e “do local de prova”, uma vez que na noite do dia 12 de dezembro tudo, inclusive disparos de arma de fogo, teria acontecido dentro da lancha.

A reportagem tenta contato com a defesa de Lucas Magalhães, para ouvir sua versão sobre o caso. A Polícia Civil do Pará também foi contactada, mas ainda não deu retorno.

Acompanhe para mais informações!