Caso Yasmin: Questionada sobre o que houve com influencer, amiga dispara: 'Não preciso responder'

A maquiadora e influencer Bárbara Ramos, considerada pela família de Yasmin Cavaleiro uma amiga próxima da universitária que morreu durante um passeio de lancha no rio Maguari, em Belém, decidiu conversar com os seguidores durante uma live no Instagram, nesta terça-feira (10). A conversa com os internautas, em alguns momentos, se voltou para o Caso Yasmin, que segue sob investigação da Polícia Civil.

Em determinado momento, ao ser indagada por um internauta sobre o que teria acontecido com Yasmin, a influencer pareceu irritada e respondeu de forma seca: "Gente, saiu aí, não saiu? Não preciso responder".

VEJA MAIS

Em outro momento, um outro usuário da rede social pergunta: "Por que a frieza em dar a notícia à família?". Ao que Bárbara respondeu: "Eu acho que cada um é cada um. Cada um reage de uma forma", disse. O vídeo, então, é cortado, e continua com a fala da maquiadora: "Não vou citar nomes. Não quero aqui falar mal de ninguém, nem dizer que fulano é isso ou aquilo, porque não me cabe esse papel. Eu deixo pra outros", disse.

O registro foi divulgado com cortes pelo perfil fechado @justicaporyasmin, no Instagram, que publica atualizações sobre o caso, denúncias e clamores por justiça pela morte da estudante de medicina veterinária.

Mãe de Yasmin se diz decepcionada com amiga da filha

Por diversas vezes, a mãe de Yasmin, Eliene Fontes, se disse decepcionada com a amiga da filha. Segundo a professora, Bárbara que deu a notícia da morte da influencer para a família. "Foi ela mesma quem me deu a notícia de um tom muito frio", lembra.

A mãe de Yasmin também contou à reportagem de OLiberal.com que Bárbara frequentava a casa da jovem com frequência. “Ela tinha uma amiga que vivia aqui em casa, a Bárbara (Ramos). Dormia aqui. Comia na minha casa, passava semanas aqui, porque, segundo ela, ela não gostava de estar na casa dela. E nos dois depoimentos dela, ela disse que não era íntima da Yasmin", contou, na época.

Pouco após o ocorrido, uma série de áudios gravdaos por Bárbara e enviados ao Grupo Liberal chocaram pelo tom frio da jovem. "A gente tava na água. Ela bebeu e se jogou. A gente não viu, né, e aí, quando a gente deu falta dela, a gente procurou, procurou e procurou. A gente já acionou a polícia, os bombeiros, e estamos esperando notícias", dizia Bárbara, na gravação.

Em outro áudio, Bárbara dispara: "A gente não tem culpa. A Yas é ‘de maior’. Ela bebeu porque ela quis, ela pulou porque ela quis. Ninguém empurrou, ninguém fez nada. entendo que vocês devem estar muito preocupados, A gente também tá. A gente tá aqui até agora, esperando os bombeiros", disse.