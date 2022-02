Caso Eduardo Ramos: Izabelle Pereira é esperada na Delegacia da Mulher esta semana, diz delegada

"Não depende da vontade da vítima. Iremos apurar a denúncia sobre o crime contra a mulher", afirmou a delegada Andreyza Teixeira, neste domingo (20), sobre o início da investigação do crime de violência contra mulher, denunciado pelo empresário e ex-jogador de futebol, Eduardo Ramos, em Boletim de Ocorrência (B.O) na Seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, por volta das 3h da madrugada do dia 3 deste mês de fevereiro.

Na sexta-feira (18), Eduardo Ramos retirou a queixa contra o vereador Diego Alves, acusado de ameaças ao ex-craque do Remo e do Paysandu, no entanto, a delegada da Deam afirmou que independente do fim do BO de Eduardo, a Deam tem o dever de apurar o que ocorreu à vítima feminina. No caso, Izabelle Pereira, companheira de Diego Alves, teria sido espancada por ele, ao ser flagrada no Motel Privilege, com Eduardo Ramos, conforme o próprio Eduardo registrou no B.O.

Crime contra a mulher

"São situações diversas. No crime de ameaça é possível não representar mais. No crime denunciado que a vítima mulher teria sofrido, a ação penal pública é incondicionada. Iremos apurar a denúncia sobre o crime contra a mulher, as supostas ameaças e agressões", destacou a delegada Andreyza Teixeira.

A delegada Andreyza Teixeira informou, ainda, neste domingo, que quem conduzirá o caso pela Delegacia da Mulher (Deam), a partir de agora, é a delegada Emanuela Amorim. Sobre o início dos trabalhos, Andreyza disse que Izabelle deve depor, segundo o advogado dela, nesta segunda-feira (21) ou, no máximo, na terça-feira (22).

A delegada ressaltou que os desdobramentos dos trabalhos policiais vão depender do depoimento de Izabelle. Ela disse também que, pela Deam, a princípio, Eduardo Ramos e os PMs são testemunhas.

PMS na mira da promotoria militar

O promotor de Justiça Militar Armando Brasil afirmou na sexta-feira (18) que investigará se houve o crime de prevaricação dos policiais militares, um cabo e um sargento, que, conforme o BO de Eduardo Ramos, teriam sido omissos por não terem tomado qualquer atitude contra o agressor de Izabelle Pereira, ou seja, o vereador Diego Alves .

"Vou determinar a instauração de inquérito policial militar para apurar esse fato haja vista que o senhor Eduardo narra no BO fato previsto no artigo 319 do código penal militar como prevaricação, que é a ação ou omissão de funcionário contrária à lei para satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Porém, somente ao final da apuração (pela Polícia Civil, agora, pela Deam), será possível constatar a existência ou não de crime militar.

A Redação Integrada de O Liberal tenta junto à Polícia Civil, confirmar se os policiais registraram um Boletim de Ocorrência (B.O) do ponto de vista deles mesmos, já que o nome do cabo e do sargento e até a viatura na qual estavam (número 0623) vieram a público com a divulgação do B.O. de Eduardo Ramos.