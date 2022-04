Após assalto no Umarizal, pub anuncia encerramento das atividades: 'frustração'

Após a ocorrência de um assalto na noite do último sábado (23), o pub "O Kraken", localizado na travessa Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Diogo Móia, no bairro do Umarizal, em Belém, anunciou que vai fechar as portas de forma definitiva. Na ocasião do assalto, dois criminosos armados chegaram ao local e renderam as pessoas que estavam no estabelecimento, conhecido e frequentado pela variedade de cervejas.

Em nota divulgada ontem nas redes sociais, o pub "O Kraken" informou que todas as imagens do local foram entregues à Polícia em sua integralidade, e não somente as que estão sendo veiculadas de forma editada.

"Estamos acompanhando o trabalho da Polícia e os desdobramentos das investigações, prestando todas as informações para a breve resolução do fato, mas até o momento sem maiores informações", pontuou.

O estabelecimento disse que se solidariza com os clientes que estavam no local no momento do assalto. "Nesse momento de profunda frustração, sentimos pelo ocorrido e nos solidarizamos com os clientes que estavam no momento, e a todos os demais que conhecem a casa e costumam frequentá-la".

Em outro trecho da nota, o pub disse que, há mais de dois anos, funcionou sem nenhuma ocorrência desse gênero. "Informamos que o Kraken irá fechar as portas e encerrar as atividades de forma definitiva, sendo esta a última semana de funcionamento para encerrar o mês", destacou em outro trecho do comunicado.

Câmeras de segurança registram a ação criminosa

Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança, internas e externas. Os equipamentos flagraram o momento em que os suspeitos chegaram em uma motocicleta. Um deles, vestido de camisa preta e calça, desce do veículo e segue andando para o pub. Em seguida, de moto, chega o segundo criminoso.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela Seccional Urbana do Comércio, em Belém. "Diligências serão feitas para levantar informações sobre o ocorrido e identificar os responsáveis pelo crime. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia, número 181. O sigilo é garantido", pontuou a nota da PC.