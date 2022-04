Dupla armada assalta clientes em pub no bairro do Umarizal, em Belém

​Clientes de um pub localizado na travessa Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Diogo Móia, no bairro do Umarizal, em Belém, viveram momentos de pânico e prejuízos, na noite do último sábado (23). Dois criminosos armados chegaram ao local e renderam as pessoas que estavam no estabelecimento, conhecido e frequentado pela variedade de cervejas.

VEJA MAIS

Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança, internas e externas. Os equipamentos flagraram o momento em que os suspeitos chegaram em uma motocicleta. Um deles, vestido de camisa preta e calça, desce do veículo e segue andando para o pub.​ Em seguida​, de moto, chega o segundo criminoso.

O homem de camisa preta se aproxima de uma mesa onde estavam várias mulheres, mostra a arma e, aparentemente, anuncia o assalto. Ele rouba vários celulares e pertences. Enquanto isso, o comparsa dele, de camisa verde e calça, aborda uma jovem em outra mesa.

Depois de assaltarem as pessoas do lado de fora, os criminosos partem para dentro do estabelecimento e, lá, fazem outras vítimas. ​Após a ação, eles​ deixaram o local. Segundo as vítimas,​ os homens ​levaram apenas bens materiais​​ e pertences. Ninguém ficou ferido.

“Infelizmente, não iremos recuperar nada. Mas a falta de segurança no ambiente deixou a desejar. Traumatizada”, desabafou uma das vítimas em uma rede social.

A Polícia Militar e Polícia Civil foram procuradas para fornecer mais informações sobre o caso. A reportagem também entrou em contato com a administração do Kraken, local onde ocorreu o assalto, e aguarda um posicionamento sobre o caso.