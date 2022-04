Vídeo: Segurança impede assalto a posto de gasolina em Belterra

Um segurança impediu o assalto a um posto de gasolina no município de Belterra, no oeste do Pará. A ação foi registrada por imagens do circuito interno. Os bandidos chegaram em um carro e um deles desceu, armado, para forçar uma funcionária a entregar o dinheiro que havia sido arrecadado até aquele momento. Mas um vigilante, que também estava armado e percebeu a ação, reagiu e abriu fogo contra os criminosos. As informações são do jornal O Impacto.

Nas imagens vê-se os bandidos chegando em um veículo de cor preta. Um dos ocupantes desce e, com arma em punho, faz ameaças à funcionária do posto. Logo em seguida, o segurança aparece e dispara contra o grupo. O assaltante é surpreendido e volta rapidamente no carro, que foge em alta velocidade.

A Polícia Militar foi acionada logo em seguida e fez diligências para tentar localizar os criminosos, interceptados horas depois. Acuados, eles abandonaram o veículo e continuaram a fuga por dentro da mata, em uma área próxima à divisa entre os municípios de Belterra e Rurópolis.

O veículo utilizado pelos bandidos pertencia a Márcio Ferreira dos Santos, 23 anos, um motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a tarde do sábado (16), quando saiu para pegar um passageiro.

No início da tarde deste domingo (17), quatro suspeitos foram presos e apresentados na delegacia de Polícia Civil de Belterra. Ainda segundo o jornal, o motorista do aplicativo foi localizado, mas, ainda não há detalhes sobre as circunstâncias ou o local em que ele foi encontrado.