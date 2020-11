PRF prende homem que portava arma ilegal em Belterra

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que portava ilegalmente uma arma de fogo. Com ele, os agentes também encontraram mais de R$ 4 milhões em cheques. A prisão foi divulgada na manhã desta segunda-feira (2). Os policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização de rotina na BR-163, às proximidades do km 942, no município paraense de Belterra, no Baixo Amazonas. E mandaram parar um veículo S10. Conduzindo o automóvel estava um indivíduo nascido em Santarém e que disse estar indo para a propriedade rural dele.

Enquanto os policiais fiscalizavam o veículo, o homem estava inquieto e dava respostas contraditórias aos questionamentos dos PRFs. E, durante a fiscalização os policiais encontraram a quantia de R$ 45 mil em dinheiro e mais R$ 4 milhões em cheques, além de um revólver calibre 38, com quatro munições. Ele não soube explicar a origem do dinheiro e dos cheques e recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo. O homem, o dinheiro, os cheques e a arma foram encaminhados para a delegacia de Belterra.O caso será investigado pela Polícia Civil.