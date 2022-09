Ananindeua: Acidente grave na BR-316 deixa dois mortos e seis feridos

Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um grave acidente de trânsito, registrado por volta das 23h desta sexta-feira (23), em frente a um hospital particular localizado no Km 5 da rodovia BR-316, bairro da Guanabara, em Ananindeua, no sentido Belém.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Científica do Pará (PCP), um caminhão desgovernado, cujo motorista ainda não foi identificado, avançou o sinal e atingiu oito pessoas que estavam em uma parada de ônibus.

A PCP confirmou que duas vítimas morreram no local e seis sobreviventes foram socorridos. Ainda não há informações confirmadas se o motorista do caminhão fugiu do local.

Matéria em atualização. Acompanhe!