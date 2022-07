Sobe para 18 número de mortos na operação em que paraense foragido foi baleado no Alemão

Na tarde desta quinta-feira (21), o porta-voz da Polícia Militar, na operação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro (RJ), tenente-coronel Ivan Blaz, informou que agora são 18 pessoas mortas na força-tarefa. Entre as vítimas, estão 16 suspeitos, um policial e uma mulher, identificada como Letícia Marinho Salles, de 50 anos.

Ainda nesta quinta-feira, na mesma operação, Hilderaldo Souzao, foragido da Justiça do Pará, foi baleado e levado para atendimento na UPA do Alemão, Zona Norte do Rio. Com informações do site Extra Globo.

O tenente-coronel Ivan Blaz informou que o policial e Letícia Salles morreram após serem atingidos por disparos durante confronto das equipes das polícias Militar e Civil com traficantes do Alemão, na manhã desta quinta-feira (21).

A Defensoria Pública do Rio havia divulgado uma lista com 15 pessoas que teriam morrido durante a ação. No documento há o nome de 12 mortos, a menção de três homens sem identificação e duas pessoas feridas. O nome do cabo Bruno Costa, morto durante os confrontos, não foi citado. De acordo com as secretarias de Saúde, 15 mortos deram entrada na UPA do Alemão e dois no Hospital Estadual Getúlio Vargas. À tarde, a lista foi atualizada para 18 mortos.