Tiros são disparados contra helicóptero da PM durante operação no Complexo do Alemão; veja

Quatro mortes já foram confirmadas desde o início de uma operação conjunta realizada pelas polícias Militar e Civil, nesta quinta-feira (21), no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo combater o roubo de veículos, de carga e a bancos. Entre os mortos estão o cabo da PM Bruno de Paula Costa, atingido no pescoço em um ataque à UPP da Fazendinha; a moradora Letícia Marinho de Sales, de 50 anos, que segundo parentes teria sido baleada dentro do carro por um policial; e dois suspeitos ainda não identificados que entraram em confronto com a PM. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o intenso tiroteio e até rajadas sendo disparadas contra um helicóptero da Polícia Militar que sobrevoava o complexo.

Para a operação, foram mobilizados o Bope e o Core, que são os grupos de elite da PC e PM, assim como 10 blindados e um helicóptero. Só da PM, 400 homens estão na ação.

“É uma operação que se fazia necessária por conta das ações criminosas que os marginais dessa comunidade vêm desempenhando em diferentes pontos do Estado do Rio de Janeiro”, declarou o tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM.