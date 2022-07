Polícias Civil e Militar fazem operação no Complexo do Alemão; 3 pessoas morreram

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (21), moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos com intenso tiroteio e rajadas durante um conflito entre policiais e traficantes. As polícias Militar e Civil iniciaram uma operação conjunta na área, para combater o roubo de veículos, de carga e a bancos. Três mortes já foram confirmadas, entre elas um policial militar e dois suspeitos. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

De acordo com a PM, criminosos atacaram a UPP da Fazendinha, onde estava o policial que morreu atingido com um tiro no pescoço.

Já os dois suspeitos morreram em confronto com o agentes de segurança.

A operação desta quinta mobilizou os grupos de elite das corporações, Bope e Core, além de blindados e helicóptero.

Imagens que começaram a circula na internet, mostram passageiros de um ônibus se jogando no chão para fugir de balas perdidas.

Segundo a PM, as informações dos setores de inteligência apontam a presença de criminosos desta região praticando roubos de veículos, principalmente nas áreas dos bairros do Grande Méier, Irajá e Pavuna.

“Esse grupo vem empreendendo roubos a estabelecimentos financeiros — como aqueles que ocorreram no município de Quatis, em Niterói e na Baixada Fluminense — e roubos de carga, além de planejar tentativas de invasão a outras comunidades da cidade”, afirma a corporação.

Para impedir a circulação das polícias no morro, os traficantes estão jogando óleo em vias e colocando fogo em barricadas, ainda de acordo com a PM.