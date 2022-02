PM não identifica 8 homens mortos em operação no RJ; líder do CV, alvo da ação, está foragido

A Polícia Militar do Rio de Janeiro comunicou que não possui a identidade dos oito homens mortos em uma operação na manhã desta sexta-feira (11), na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da capital. Os policiais disseram que os homens estavam armados com fuzis e teriam reagido ao verem os agentes na favela.

VEJA MAIS

A ação tinha o objetivo de prender Adriano Souza Freitas, conhecido como Chico Bento. Ele é apontado como traficante e líder do CV (Comando Vermelho) que fugiu do Jacarezinho após a implantação do programa “Cidade Integrada”. Porém, o suspeito não foi encontrado.

A Polícia Civil afirma que a ocorrência para identificação dos mortos ainda está em andamento e a cargo da Delegacia de Homicídios. Até as 16h, os mortos não haviam sido identificados.

Líder do CV

Chico Bento é apontado como liderança do tráfico no Jacarezinho (Reprodução: Internet / Divulgação)

Chico Bento é suspeito de ser o chefe do tráfico da comunidade em maio, quando a Polícia Civil realizou uma operação que matou 28 pessoas - a mais letal da história do RJ. Na ocasião, as forças de segurança informaram que a intenção era impedir o aliciamento de menores pelo tráfico de drogas.

O Complexo da Penha é considerado quartel-general do Comando Vermelho. Informações das polícias indicam que as principais lideranças da facção estão alocadas na região, como Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, e Pedro Paulo Guedes, o Urso.