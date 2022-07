Operação no Complexo do Alemão: 'matador de policiais' procurado no Pará é baleado no RJ

Um criminoso conhecido como ‘matador de policiais’, foragido da Justiça do Pará, foi baleado nesta quinta-feira (21), durante uma operação policial no Complexo do Alemão. Identificado como Hilderaldo Souza e mais conhecido como Esquilo, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Alemão, Zona Norte do Rio. As informações do portal Tupi e do site Extra.

Hideraldo chegou a apresentar uma identidade falsa em nome de Adriano Castro Pires. O suspeito foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte da cidade, e permanece sob custódia.

Até 16h20 da tarde desta quinta, foi confirmada a morte de pelo menos cinco pessoas durante a operação das polícias Civil e Militar no Complexo do Alemão. Uma das vítimas foi um policial militar. O PM, que não teve o nome divulgado, chegou a dar entrada em uma unidade de saúde junto com outra mulher também baleada na operação. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Cerca de 400 agentes de segurança participaram da ação.

Foram apreendidos quatro fuzis, uma metralhadora .50 e duas pistolas.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.