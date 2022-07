Operação no Complexo do Alemão: Polícia identifica 'Esquilo Doido', foragido do Pará baleado no RJ

Hideraldo Alves, mais conhecido como "Esquilo Doido" ou "Skilo Doido", de 26 anos, é o foragido da Justiça do Pará que foi baleado nas pernas nesta quinta-feira (21), durante a operação das polícias Militar e Civil que resultou em 18 mortes, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, para combater o roubo de veículos, de carga e a bancos. Durante coletiva sobre a ação, a polícia afirmou que investiga se o homem tem relação ao roubo a uma joalheria em um shopping de luxo no início do mês.

Conhecido como “matador de policiais” no Pará e com mandado de prisão em aberto, Hideraldo Alves deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão com a identificação falsa de Adriano Castro Pires. Ele foi transferido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por um procedimento cirúrgico e está sob custódia de policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar do Rio, por meio de publicação no Twitter, ao longo do dia, 43 motocicletas que seriam utilizadas para causar distúrbios nas vias daquela região, visando desmobilizar as ações policiais e propiciar a fuga de criminosos, foram apreendidas.

Também foi apreendido um fuzil metralhador .50, que foi utilizado para tentar derrubar as aeronaves durante as ações de hoje, além de mais quatro fuzis cal. 7.62, duas pistolas e 56 artefatos explosivos que seriam empregados contra as equipes.

Na Rua Canitar, no interior do Complexo, foram encontrados diversos fardamentos e artigos militares iguais aos empregados pela tropas especiais das polícias do RJ, todos utilizados comumente pelos criminosos locais.

As ações de cerco se estenderam às localidades vizinhas e, na Comunidade da Galinha, em Inhaúma, quatro criminosos que tentavam fugir do Complexo do Alemão foram presos.

"Um quinto criminoso, apelidado de Esquilo, oriundo do Estado do Pará e conhecido por realizar ataques armados contra policiais, foi preso ferido no Hospital Getúlio Vargas, tendo apresentado inclusive identificação falsa para tentar escapar", acrescentou a PM do RJ, por meio de mais um tweet.

"Vale ressaltar que a operação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por uma extensa quantidade de roubos de veículos, cargas e combustíveis na Capital e na Baixada, além de tentar realizar roubos a agências bancárias no interior do Estado", detalhou a PM.