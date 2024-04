Advogados de fugitivos de Mossoró são os mesmos que defendem suspeito de fraude no Enem no Pará

Os dois fugitivos de Mossoró, Rogério da Silva Mendonça, de 35, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, presos na tarde desta quinta-feira (4), no Pará, estão recebendo assistência dos advogados Diego Adriano Freires e Magdenberd Soares Teixeira, em Marabá, onde estão passando pelos procedimentos legais. A dupla de advogados também é responsável por auxiliar André Rodrigues Ataíde, suspeito de fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que foi preso preventivamente pela Polícia Federal no último dia 29 de março deste ano.

Rogério e Deibson ficaram 50 dias em fuga e foram encontrados a cerca de 1,6 km de distância do presídio de segurança máxima do Ceará. A dupla foi capturada na BR-222, em Marabá, no sudeste do Estado, durante uma ação conjunta entre as polícias Federal e Rodoviária Federal. Outras quatro pessoas foram presas na mesma ocasião suspeitas de ajudarem a dupla durante a fuga.

Depois da captura, Rogério e Deibson foram levados à delegacia da PF, em Marabá. Por volta das 17h, eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Marabá, para realização do exame de corpo de delito, de acordo com o advogado Diego Freire. Ele conversou com exclusividade com o Grupo Liberal.

A defesa de Mendonça e Nascimento disse à reportagem que, a princípio, assim que forem liberados do IML, os dois foragidos devem ser transferidos à Penitenciária Federal de Mossoró, de onde fugiram.