Fugitivos de Mossoró viajaram de barco por 6 dias até chegar no Pará; saiba mais

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, saíram de barco pesqueiro do Ceará, antes de serem capturados em Marabá, no sudeste do Pará. A informação foi repassada pela a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE).

A dupla partiu no dia 18 de março em uma embarcação de Icapuí, a 201 quilômetros de Fortaleza, em direção a Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, segundo investigações da polícia. De acordo com as autoridades, os fugitivos chegaram na capital paraense no dia 24 de março. O trajeto foi realizado por via marítima, junto à região costeira.

Rogério e Deibson foram capturados nesta quinta-feira (04), na BR-222, em Marabá, sudeste do Pará, durante uma ação conjunta das polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF). A captura deles aconteceu três dias depois da prisão de um homem suspeito de ajudá-los na região da Praia do Futuro. O homem detido na última segunda (1º) tem 25 anos e é natural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, área onde foram realizadas buscas.

A polícia acredita que ele e outro suspeito, preso em 8 de março, fazem parte de uma rede de apoio do crime que foi formada por uma facção que deu apoio logístico aos fugitivos. Outras seis prisões, cinco em cumprimento a mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante, já haviam sido realizadas pela Polícia Federal.

