Lewandowski: prisão no Pará de fugitivos de Mossoró é vitória contra crime organizado

A prisão no Pará de dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi destacada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, como uma vitória contra o crime organizado. Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, haviam escapado do presídio em 14 de fevereiro e permaneceram foragidos por 50 dias até serem recapturados.

"Foi mais uma vitória do Estado brasileiro sobre o crime organizado, que revela que as nossas forças de Segurança estão plenamente estão aptas a enfrentar esse grave desafio", disse Lewandowski.

A operação para capturar os fugitivos envolveu o monitoramento de três veículos que, de acordo com as investigações, estavam envolvidos na cobertura da fuga. No total, seis pessoas foram presas nos veículos. Um dos foragidos foi capturado pela Polícia Federal (PF), enquanto o outro foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações de investigadores à TV Globo, está prevista a devolução dos fugitivos para Mossoró, sendo considerada uma "questão de honra" para o Ministério da Justiça, responsável pela coordenação do sistema penitenciário federal.

Os fugitivos, juntos, acumulam mais de 80 processos judiciais no Tribunal de Justiça do Acre, estado de onde foram transferidos para o Rio Grande do Norte. Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), eles somam 155 anos em condenações.