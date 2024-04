Fugitivos de Mossoró desembarcaram em Mosqueiro e passaram por Belém antes da prisão

Os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, desembarcaram na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, e estiveram na capital paraense. Conforme a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), os dois saíram de barco pesqueiro do Ceará em uma viagem de seis dias antes de botarem os pés em solo paraense.

Eles partiram no dia 18 de março em uma embarcação de Icapuí, a 201 quilômetros de Fortaleza, em direção a Ilha de Mosqueiro, segundo investigações da polícia. A dupla chegou em Belém há quase duas semanas, em 24 de março. O trajeto foi realizado por via marítima, junto à região costeira.

Como foi a fuga de Rogério e Deibson em Mossoró?

Rogério e Deibson estavam foragidos desde 14 de fevereiro, quando abriram passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio e cortaram duas cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar. Foi a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal desde a criação, em 2006.

As buscas envolveram helicópteros, drones, cães farejadores e outros equipamentos tecnológicos sofisticados, além de mais de 600 homens, incluindo a Força Nacional e equipes de elite da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.



Os fugitivos foram capturados nesta quinta-feira (4), após 50 dias de buscas, enquanto se deslocavam em veículos diferentes na BR-222, em Marabá, no sudeste do Pará. Na ocasião, outras quatro pessoas foram presas suspeitas de auxiliarem a dupla durante a fuga.

Deibson Cabral e Rogério da Silva tinham ligação com Comando Vermelho (CV) do Acre. A investigação da fuga apontou que os dois usaram uma barra de ferro retirada da estrutura da própria cela para escavar o buraco da luminária pelo qual conseguiram escapar.