Da fuga à prisão no Pará: Veja por andaram os fugitivos de Mossoró

Os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Marabá, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (04). O resgate de Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, ocorreu quase uma semana após a Força Nacional ter encerrado as buscas, no último sábado (30). Confira por onde passaram os fugitivos até serem capturados no Pará:

Rota de fuga

14 de fevereiro

Naturais do Acre, os criminosos estavam presos na unidade penitenciária de Mossoró desde setembro de 2023. Eles escaparam na quarta-feira de cinzas (14), após abrirem uma passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio, usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar.

No mesmo dia, invadiram uma casa na zona rural e roubaram dois celulares, comidas, tênis e roupas. Durante a fuga, cerca de três residências foram assaltadas pela dupla e uma família foi feita de refém.

Inicialmente, mais de 600 homens, incluindo a Força Nacional e equipes de elite da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal foram mobilizados para a investigação. As buscas se concentraram no interior de Mossoró e Baraúna, ligados pela estrada RN-015, onde fica o presídio, e também próximos à divisa com o Ceará.

Segundo a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), os fugitivos saíram de barco pesqueiro do estado, antes de serem recapturados no Pará.

24 de fevereiro

No dia 24, a polícia encontrou o esconderijo usado pelos fugitivos, além de diversos objetos pessoais, como uma blusa de uniforme da prisão.

29 de fevereiro

Em 29 de fevereiro, dois homens suspeitos foram vistos por agricultores em uma plantação na área rural de Baraúna. De acordo com a investigação da força-tarefa, os dois eram os fugitivos de Mossoró.

03 de março

Os dois também foram vistos no dia 03 de março invadindo galpões agrícolas e agredindo o dono de outra propriedade rural quando ele disse que não tinha um celular.

30 de março

Depois de 45 dias, em 30 de março, a Força Nacional encerrou a participação nas buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

03 de abril

Ontem (03/04), a polícia prendeu em Fortaleza um suspeito de ajudar os dois fugitivos do Presídio Federal no RN. O suspeito de 25 anos estava em uma pousada na Praia do Futuro.

De acordo com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), os dois saíram de barco pesqueiro do Ceará em uma viagem de seis dias antes de chegarem no Pará. Os fugitivos partiram no dia 18 de março em uma embarcação de Icapuí, a 201 quilômetros de Fortaleza, em direção à Ilha de Mosqueiro. Nesta quinta-feira (04/04), os dois foram apreendidos em Marabá, no sudeste do Pará.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)