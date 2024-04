Fugitivos presos no Pará realizam exame de corpo de delito, diz advogado

Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, realizam exame de corpo de delito e devem ser transferidos à Penitenciária Federal de Mossoró ainda nesta quinta-feira (4). A informação foi repassada com exclusividade à redação integrada de O Liberal pelo advogado criminalista Diego Adriano Freires, que junto do advogado Magdenberg Teixeira, faz a defesa de Rogério e Deibson.

Os fugitivos foram capturados ainda nesta quinta (4), na BR-222, em Marabá, no sudeste do Estado, durante uma ação conjunta entre as polícias Federal e Rodoviária Federal. Outras quatro pessoas foram presas na mesma ocasião suspeitas de ajudarem a dupla durante a fuga.

Depois da captura, Rogério e Deibson foram levados à delegacia da PF, em Marabá. Por volta das 17h, eles foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Marabá, para realização do exame de corpo de delito, de acordo com o advogado Diego Freire. A defesa de Mendonça e Nascimento disse à reportagem que, a princípio, assim que forem liberados do IML, os dois foragidos devem ser transferidos à Penitenciária Federal de Mossoró, de onde fugiram.

Como foi a fuga de Rogério e Deibson em Mossoró?

Rogério e Deibson estavam foragidos desde 14 de fevereiro, quando abriram passagem por um buraco atrás de uma luminária do presídio e cortaram duas cercas de arame usando ferramentas de uma obra que ocorria no local para escapar. Foi a primeira fuga na história do sistema penitenciário federal desde a criação, em 2006.

As buscas envolveram helicópteros, drones, cães farejadores e outros equipamentos tecnológicos sofisticados, além de mais de 600 homens, incluindo a Força Nacional e equipes de elite da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Deibson Cabral e Rogério da Silva tinham ligação com Comando Vermelho (CV) do Acre. A investigação da fuga apontou que os dois usaram uma barra de ferro retirada da estrutura da própria cela para escavar o buraco da luminária pelo qual conseguiram escapar.

Passagem no Pará

Os fugitivos saíram de barco pesqueiro do Ceará, antes de serem capturados em Marabá. A informação foi repassada pela a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE).

A dupla partiu no dia 18 de março em uma embarcação de Icapuí, a 201 quilômetros de Fortaleza, em direção a Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, segundo investigações da polícia. De acordo com as autoridades, os fugitivos chegaram na capital paraense no dia 24 de março. O trajeto foi realizado por via marítima, junto à região costeira.