Adolescente que tentou salvar o irmão também morreu afogado no Marajó

O Corpo de Bombeiros confirmou que encontrou, por volta das 14h, desta segunda-feira (11), o corpo do adolescente de 13 anos, desaparecido desde este domingo (10), ao tentar salvar o irmão de 7 anos, que estava se afogando em uma praia de Portel, na ilha do Marajó.

O menino de 7 anos foi encontrado, nesta segunda-feira (11), por volta das 7h; o irmão de 13 anos, próximo das 14h. As duas mortes comoveram centenas de moradores do município marajoara. Havia grupos de voluntários ajudando nas buscas na esperança de encontrar o adolescente com vida.

De acordo com testemunhas, os irmãos brincavam na água na companhia da irmã de 10 anos de idade. A mãe estava na faixa de areia. De repente, uma correnteza afastou os três da margem. O irmão conseguiu trazer a irmã até à beira da praia, e voltou, em seguida, para buscar o de 7 anos, mas não conseguiu voltar mais.

A escola municipal de ensino fundamental Dilma dos Santos Carvalho, em Portel, onde os dois irmãos estudavam, divulgou nota oficial em nome da comunidade escolar lamentando a fatalidade. O adolescente de 13 anos cursava o sétimo ano do ensino fundamental e a criança de 7 anos, a primeira série do ensino fundamental.

"Tudo foi muito difícil para nós que estávamos nas buscas, também", disse Valmir da Conceição Ferreira, um dos moradores que ajudou nas buscas, como voluntário.

Por causa do avançado estado de decomposição dos dois corpos, as crianças foram sepultadas às 16h, desta segunda-feira, no cemitério municipal de Portel.