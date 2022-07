Corpo de menino de 7 anos é encontrado em praia do Marajó; irmão mais velho segue desaparecido

O corpo de um menino de 7 anos foi encontrado por um ribeirinho desta segunda-feira (11), em Portel, no Marajó. Ele morreu afogado. O garoto estava desaparecido desde o de domingo (10), após ter brincando com os irmãos de 13 e 10 anos na praia do Tucano. O irmão de 13 anos está desaparecido após ter tentado resgatar a vítima. As crianças estavam acompanhadas da mãe. Segundo informações, ambos foram levados pela correnteza.

O irmão mais velho ainda conseguiu levar a irmã de 10 anos até a margem da praia e voltou para buscar o irmão. No entanto, os dois sumiram. Até o início da tarde desta segunda, os bombeiros procuravam pelo adolescente de 13 anos.

Segundo informações, um homem em um jet ski percebeu a situação e salvou uma outra criança que támbém estava se divertindo nas águas da praia, mas não conseguiu resgatar os outros dois meninos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações do caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda um retorno.