Homem morre afogado na Praia do Tucunaré, em Marabá, neste domingo (10)

Na tarde deste domingo (10), um homem, até agora sem identificação, morreu afogado na Praia do Tucunaré, no Município de Marabá, no sudeste do Pará. Bombeiros e populares ainda tentaram reanimar a vítima, mas ela acabou falecendo. Nas redes sociais, foi divulgada a situação em que é possível ouvir uma pessoa avisando que um homem havia desaparecido na água há cerca de 13 minutos. Tempos depois, ele foi resgatado por outros banhistas.

Também em outro vídeo divulgado nas redes sociais, observa-se uma lancha do Corpo de Bombeiros em ação. Uma equipe de técnicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atuou no caso. O corpo da vítima permaneceu ao lado de um trailer da Polícia Militar, na Orla Sebastião Miranda, até ser recolhido do local. Familiares lamentara muito a morte do homem, apontada como a primeira por afogamento nesta temporada de férias de julho em Marabá. (com informações de correiodecarajas.com.br)