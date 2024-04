Adolescente de 13 Anos morre após briga em escola

O adolescente Carlos Teixeira Gomes Ferreira Nazara, de 13 anos, morreu na última terça-feira (16), sete dias após ser agredido por colegas de escola. A briga ocorreu na Escola Estadual Júlio Pardo Couto, em Praia Grande, no litoral paulista.

Conforme o relato do pai da vítima, Julisses Fleming, a informação inicial que chegou da direção da escola era a de que o jovem havia caído da escada. No entanto, o próprio Carlos afirmou ter sido agredido por três colegas. Ele apresentou sintomas físicos, incluindo desvio nas costas e dificuldade respiratória, sendo diagnosticado com luxação e estresse pós-traumático.

Uma semana após a agressão, o adolescente teve três paradas cardiorrespiratórias e veio a falecer na Santa Casa de Misericórdia de Santos. O caso está sendo investigado pela polícia civil como morte suspeita.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e informou que uma investigação preliminar interna foi iniciada para apurar os fatos. A Prefeitura de Praia Grande está revisando os procedimentos adotados no atendimento prestado ao jovem no pronto-socorro municipal.