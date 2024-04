Corpo de criança vítima de naufrágio em Aveiro é localizado após 11 dias de buscas

O corpo de uma menina de 12 anos foi encontrado na manhã desta quinta-feira (18/04), 11 dias após o naufrágio de uma rabeta entre as comunidades Urucurituba e Arara, em Aveiro, no sudoeste paraense, ocorrido em 7 de abril. A criança foi vítima de afogamento e o corpo foi encontrado próximo ao ponto onde a embarcação afundou, por um morador da região que passava pelo local. As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Itaituba e de Santarém, da Capitania Fluvial de Santarém, da Marinha do Brasil e da Defesa Civil do Município de Aveiro, além de moradores da região, atuaram nas buscas pela criança. No total, foram 9 dias de buscas pelo corpo. Após esse período, o trabalho foi encerrado, mantendo-se apenas o monitoramento na área.

Nove pessoas estavam na embarcação, além da menina. Uma criança de 4 anos também morreu no mesmo naufrágio. Os demais ocupantes sobreviveram. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.