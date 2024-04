Adolescente investigado por ataque armado em escola de SP é apreendido no Pará

Um adolescente de 15 anos, suspeito de envolvimento no ataque armado à Escola Estadual de Sapopemba, em São Paulo, no ano passado, foi detido na manhã desta quinta-feira (18), pela Polícia Civil de Oriximiná, no oeste paraense. A ação teve início por volta das 06h40, quando as autoridades cumpriram um mandado de internação provisória contra o jovem. O pedido foi deferido pela justiça do município de Oriximiná.

A operação foi conduzida pela delegada Jacqueline Siebra Maia, conforme detalhado pelo portal Correio de Carajás. As investigações da polícia confirmaram a participação do adolescente no ataque à escola. Tudo isso a partir de mensagens que foram trocadas pelo adolescente em redes sociais como Discord e Telegram e mostravam todo o planejamento do ataque. Ainda em dezembro de 2023, a PC já havia realizado uma busca e apreensão na casa do adolescente, onde foi apreendido um celular utilizado por ele.

Com isso, o celular foi submetido a análise e extração de conteúdo contido nele. A perícia revelou informações que ajudaram a elucidar a investigação. Além da participação no ataque à escola, a polícia também chegou a outros atos cometidos pelo jovem, como o armazenamento de pornografia infantil, incentivo à automutilação e disseminação de símbolos nazistas.

Ataque

Na época do ataque no colégio, uma aluna morreu e outros três estudantes ficaram feridos após o atentado a tiros dentro da Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, conforme foi confirmado pelo governo de São Paulo naquela data. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um adolescente de 16 anos, também aluno, entrou armado no colégio e efetuou os disparos.

Esse outro aluno foi apreendido junto com a arma e encaminhado à Vara da Infância e Juventude. Ao todo, três estudantes foram atingidos pelos tiros. Já a vítima que não resistiu aos ferimentos foi baleada na cabeça. Outras duas foram feridas no tórax e na clavícula. Um quarto aluno se machucou ao tentar fugir. Na época, os feridos foram levados para o pronto-socorro do Hospital Geral de Sapopemba.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.