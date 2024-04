Acusado de matar homem a tiros em Santa Luzia do Pará é condenado a 12 anos de prisão

A Justiça do Pará condenou, na última quarta-feira (17/04), Juan Sebastian Londono Duque, conhecido como Colombiano, a pena de 12 anos e 6 meses de prisão pela morte de José Melque Melo da Conceição, em 2022. O julgamento foi realizado no Fórum da Comarca de Santa Luzia do Pará. A Justiça Estadual acatou a tese de condenação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), representado pela promotora de Justiça Francisca Suênia de Sá.

A denúncia foi oferecida pelo então promotor de Justiça da comarca, Daniel Mondego. O crime ocorreu no dia 2 de setembro de 2022, em Santa Luzia do Pará, no nordeste paraense. Juan Duque matou José Melque Melo da Conceição com dois tiros na cabeça sem dar qualquer chance de defesa à vítima. O acusado confessou a autoria do crime, mas alegou que agiu em legítima defesa após suposta tentativa de assalto pela vítima.

O argumento de Juan foi refutado por depoimentos de testemunhas e de laudos criminais. Foi comprovado que houve modificação na cena do crime, uma vez que a arma foi colocada abaixo do corpo de José Melque, além de munições nas vestimentas da vítima. Diante disso, o juiz Vinícius de Araújo proferiu a sentença e determinou ao réu a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.