Acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixa dois mortos na BR-316, em Castanhal

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio e um caminhão resultou na morte de dois homens no início da tarde segunda-feira (2) na altura do quilômetro 72 da rodovia BR-316, perto da fazenda Três Marias, em Castanhal, nordeste paraense. As vítimas, que não foram identificadas, estavam dentro de um Citroen C3, junto com mais uma mulher. Ela chegou a ser socorrida com vida, enquanto os outros ocupantes morreram no local e ficaram presos nas ferragens do carro. Uma outra pessoa ficou ferida. Ainda não se sabe como o acidente ocorreu.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o caso junto com o Batalhão Rural da Polícia Militar (PM), que teria ocorrido por volta de 13h05. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também compareceu no local do acidente para prestar ajudar para as pessoas que ficaram feridas.

Segundo a PM, duas mulheres ocupavam um Toyota Etios, mas não sofreram lesões graves.

A PRF informou que apenas duas pessoas mostraram necessidade de serem socorridas a uma Unidade de Pronto Atendimento da Cidade (UPA). O estado de saúde dessas vítimas não foi revelado.

Fotos do acidente mostram o estado que ficou o carro onde os dois homens morreram. A região lateral e frontal do automóvel ficou bastante destruída. Uma das rodas foi arremessada.

Um áudio circulou nas redes sociais de um suposto motorista que testemunhou o acidente. Ele não chegar a explicar como tudo ocorreu, mas cita o que viu rapidamente. “Um acidente acabou de acontecer quase na minha frente. Tem dois caras presos dentro do veículo nas ferragens e tem uma mulher do lado de fora que foi tirado do carro. Ela está com fratura exposta na canela e o rosto dela está meio danificado”, diz o rapaz.

Segundo acidente em um mês

No dia 3 de dezembro, outro acidente foi registrado perto da BR-316, em frente à fazenda Três Marias, mas dessa vez no km 70. A colisão entre dois caminhões terminou com duas mortes. As vítimas eram o condutor e o passageiro de um dos veículos envolvidos na tragédia.