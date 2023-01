Odontóloga morre após carro colidir contra muro e capotar em Oriximiná

A odontóloga Anna Karen da Silva, 23 anos, morreu na tarde do último domingo (1º), após o carro em que ela estava colidir contra um muro e capotar na travessa Carlos Maria Teixeira, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Oriximiná, no oeste do Pará. Outras duas pessoas ficaram feridas. Com informações do site Obidense.

Segundo testemunhas, a jovem estava acompanhada de um homem que seria o condutor do veículo e a irmã dela, identificada como Ana Karine. As primeiras informações apontam que o acidente fatal ocorreu por volta das 14h, no momento em que o automóvel descia no sentido bairro - centro.

Anna faleceu a caminho do Hospital Municipal de Oriximiná. As outras duas pessoas que também estavam no veículo foram socorridas e levadas ao hospital. A irmã dela está hospitalizada, ainda não há informações do estado de saúde do condutor do veículo. A Polícia Civil do Pará (PCPA) vai abrir um inquérito para apurar as causas do acidente.

A Redação Integrada de O Liberal demandou mais informação sobre o caso à Polícia Civil e aguarda um retorno