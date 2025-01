VÍDEO: Pescador paraense viraliza ao pescar camarão azul gigante em Barcarena

Um pescador paraense tem chamado a atenção nas redes sociais ao compartilhar a pesca de camarões gigantes em Barcarena, município localizado na região metropolitana de Belém.

Geralmente confundido com o lagostim, o crustáceo, também conhecido como camarão-da-Malásia, é bem diferente do tradicional camarão que costuma ser pescado na região. Sua estrutura conta com patas longas e a cauda na coloração azul, além do corpo que é amarelado ao cinza. A espécie pode chegar a até 32 cm de comprimento e já foram registrados casos de alguns que atingiram até 1 kg.

Nas redes sociais, o pescador Allan David compartilhou imagens do momento em que capturou um espécime do animal. No vídeo, ele faz um comparativo com a mão e sua cabeça ao lado do camarão gigante.

Confira o vídeo:

Apesar de fazer a alegria dos pescadores locais, a aparição desta espécie na região é prejudicial à fauna local. Segundo especialistas, isso ocorre devido aos hábitos alimentares deste animal que costuma comer outros camarões. Quando eles se alimentam da fauna local, há um desequilíbrio e, como a espécie que não tem predadores naturais na região, isso acaba causando problemas ambientais.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)