VÍDEO: Pescador captura pirarara gigante em Santarém e viraliza nas redes sociais

Um pescador da comunidade Vila do Guajará, localizada na região do Arapixuna, em Santarém, no oeste do Pará, capturou um peixe da espécie pirarara com quase 1 metro de comprimento e mais de 40 quilos. O caso ocorreu no último domingo (19). Após a captura, o pescador repartiu o peixe com pessoas da comunidade onde vive.

O tamanho e o peso do peixe exigiram criatividade por parte dos pescadores, que precisaram transportá-lo utilizando um galho de árvore. Para garantir que o relato não fosse tratado como “história de pescador”, imagens e vídeos do momento foram registrados e publicados no canal Maria Ribeirinha do Pará no YouTube. A publicação viralizou, alcançando mais de 80 mil visualizações nas redes sociais.

A página, que pertence à Maria do Carmo, conhecida como Maria Ribeirinha, é dedicada a relatar as vivências dos moradores da Vila do Guajará e já conta com mais de 49 mil inscritos no YouTube.

O que é uma pirarara

A pirarara é uma espécie de peixe de água doce encontrada em rios das regiões Norte, Centro-Oeste e parte do Nordeste do Brasil, como os rios Pará, Araguaia, Tocantins e Amazonas. Também pode ser encontrada em países vizinhos como Venezuela, Peru, Colômbia e Bolívia.

Esse peixe de couro pode atingir até 1,5 metro de comprimento e pesar 60 kg. Sua coloração característica inclui um dorso cinza-escuro, ventre branco e uma cauda avermelhada, que se estende até a barbatana dorsal. É considerado o peixe mais bonito do Brasil por conta de sua coloração e aparência.