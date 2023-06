Pescador captura bagre gigante e bate recorde mundial; vídeo

Um pescador italiano capturou um bagre colossal de quase três metros de comprimento. O feito fez com que Alessandro Biancardi ficasse novamente com o recorde mundial do maior peixe de sua espécie já pescado. O caso aconteceu na quarta-feira (31), na Itália.

Essa não é a primeira vez que o italiano consegue o feito. O pescador já tinha um recorde anterior por fisgar um bagre de 2,81 metros. Desta vez, o animal media 2,85 metros. Depois da medição e documentações registradas, o animal foi prontamente devolvido ao rio. Pelas redes sociais, o pescador viralizou orgulhosamente exibindo seu "troféu".

Assista ao vídeo:

