Garoto de 11 anos pesca peixe de 40kg e entra para o livro dos recordes

Um menino de 11 anos, chamado Callum Pettit, da Inglaterra, entrou para o livros dos recordes mundial por pescar a maior carpa capturada por um pescador júnior. O peixe pesou cerca de 40 quilos. Um 1,81kg mais leve garoto. O pré-adolescente estava em uma viagem de pesca com o pai em Reims, na França. As informações são do site Uol.

Esse é o sétimo peixe capturado pelo garoto. A carpa mede quase o dobro do tamanho da melhor captura pessoal do pai, em 30 anos de pesca. O animal deu trabalho para ser retirado da água, cerca de 20 minutos. A água estava bastante turva. Nenhum dos dois – pai e filho – perceberam que o animal era ‘gigante’. Assista ao vídeo, feito pelo portal de notícias britânico ‘Daily Mail’.

O peixe é apelidado de Big Girl (Menina Grande). Foi capturado em uma rede, atraído por uma isca especial, com sabor de banoffee, uma torta inglesa feita de bananas, creme e uma calda de caramelo espesso. Ambos estavam dormindo quando o sensor de movimento da rede disparou às 6h.