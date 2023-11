Pesquisadores registram imagens de 'demônio do mar' caminhando no fundo de oceano

Pesquisadores compartilharam imagens de uma animal conhecido como “demônio do mar” passeando pelo fundo do Oceano Pacífico, usando suas nadadeiras como se fosse pés.

Os registros foram feitos nas Ilhas Galápagos, no Equador, no último dia 09 de outubro, como parte de uma expedição dirigida pelo Schmidt Ocean Institute em colaboração com o Parque Nacional Galápagos e a Fundação Charles Darwin.

Características da espécie

O goosefish (Lophiidae, uma espécie de tamboril) foi filmado a 1.225 pés (373 metros) abaixo da superfície. A espécie é um tamboris — Peixe (Lophius piscatorius) da família dos lofiídeos, de cabeça desproporcional, larga e achatada, boca semicircular, que vive no fundo do mar — encontrada em todos os oceanos do mundo, desde o Ártico até o Atlântico, o Índico e o Pacífico. Eles são conhecidos por habitar os fundos arenosos e lamacentos da plataforma continental e do talude continental.

Em relação às suas características físicas, os goosefishs se destacam por ter uma cabeça excepcionalmente grande, acompanhada por uma boca espaçosa, repleta de dentes longos, afiados e curvados. Eles apresentam um primeiro espinho na barbatana dorsal, o qual contém uma isca luminosa semelhante a um bulbo, utilizada para atrair presas e afastar predadores.