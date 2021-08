Espécie de peixe venenoso capturado em Noronha representa ameaça à biodiversidade, diz especialista

Um dos integrantes de uma equipe de mergulhadores conseguiu capturar, no último sábado (28), do peixe-leão, considerado uma espécie invasora e venenosa, em Fernando de Noronha. O animal foi congelado e será enviado para análise genética na Universidade Federal Fluminense (UFF). As informações são do portal JC, do Uol.

Na ilha, é a quarta vez que ocorre a captura do animal, o que tem gerado preocupação nos especialistas, pois a espécie é considerada uma ameaça ao meio ambiente e aos seres humanos. Com o novo registro do sábado, do total de oito animais encontrados no Brasil, cinco foram localizados no arquipélago.

VEJA MAIS

“Como é um bicho exótico, ele não é reconhecido pelos predadores como uma presa, ou seja, ele não é comido por quase ninguém. É um bicho voraz e ao mesmo tempo uma potencial ameaça aos outros bichos facilmente”, explica o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Ricardo Araújo.

Ainda segundo o pesquisador, a presença do peixe pode desequilibrar o ecossistema da região, causando um problema ambiental e interferindo na biodiversidade marinha. Desta forma, o ICMBio tem trabalhando com mergulhadores para monitorar o aparecimento de mais espécie na região. Além de fazer a capacitação dos profissionais para um futuro reconhecimento do peixe.

Estudo

A espécie Pterois volitans é nativa da Indonésia. Ela pode ter sido levada para a Flórida e ter se espalhado para o Caribe, chegando até o Brasil. Por isso, serão feitas análises do tecido dos animais para realizar uma testagem de DNA pelo Departamento de Biologia Marinha da UFF. Com isso, se há uma constatação afirmativa entre a hipótese. A análise deverá sair em breve.