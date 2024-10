Pescador do Amazonas registra diversos jacarés em rio e surpreende internautas

O pescador amazonense Rainilson Souza chamou atenção nas redes sociais com um registro inusitado de uma área repleta de jacarés-açu. O vídeo mostra vários destes animais reunidos na superfície de um rio, no município de Careiro da Várzea, a 25 km de Manaus.

A filmagem dosurpreendeu os internautas nos últimos dias. No vídeo é possível observar o brilho dos olhos destes animais, que podem atingir até cinco metros e pesar meia tonelada, durante à noite, em meio à escuridão ao redor. Veja:

“Esse 'brilhozinho' aí, é tudo de jacaré-açu e do grande. Esse registro é aqui no Amazonas, aqui no Careiro da Várzea. Vejam a quantidade de jacaré-açu que tem. E aí você teria coragem de pescar aí à noite? Essa é a realidade do ribeirinho do Amazonas”, diz o homem, que costuma registrar vários animais ao redor do Amazonas.