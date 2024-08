Hambúrguer de avestruz, jacaré e pizza de polvo: Belém recebe festival gastronômico de carnes

Jacaré, rã, coelho, búfalo… Será que todas essas carnes exóticas combinam com hambúrguer, pizza ou pratos convencionais? Alguns dos chefs de cozinha que participarão da 2ª edição do Amazon Exotic Food Festival acreditam que sim e prometem surpreender o público com novos - e ousados - sabores. O chef Ricardo Nobre, empresário, criador e organizador do festival, afirma que o evento, que ocorrerá no dia 19 de outubro deste ano, no Parque de Exposições do Entroncamento, em Belém, pretende se consolidar como o maior festival de gastronomia do Norte do país.

Segundo o idealizador do evento, o festival se posiciona como uma celebração da riqueza e da biodiversidade amazônia, atraindo tanto moradores locais quanto turística em busca de uma gastronomia única.

“Esse evento me traz uma memória afetiva, quando meu pai viajava e trazia algumas carnes [exóticas] do Baixo Amazonas. Então, procuramos uma forma de trazer esse gosto do paraense para cá, de uma maneira legal e valorizando os chefs”, explicou.

Em 2023, o evento teve uma edição piloto, com cinco estações, realizada em um espaço menor. Para este ano, o festival cresceu significativamente. "O evento está dez vezes maior, com mais de 50 chefs de cozinha, incluindo assadores e chefs de alta gastronomia, estações coordenadas por universidades públicas e privadas, escolas”, acrescentou.

O chef Ricardo Nobre, empresário, criador e organizador do festival (Thiago Gomes / O Liberal)

Sobre a programação, Nobre revelou que será intensa, começando às 10h e se estendendo até às 21h. Os visitantes poderão experimentar 25 pratos, incluindo pizzas, hambúrgueres, moqueca, linguiças e assados em geral, distribuídos em 26 estações gastronômicas, com pratos que possuem proteínas exóticos como arraia, ostras, marreco, avestruz, coelho, javali, pirarucu, rã e as Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC).

“Este ano, nós vamos trazer turu no tronco direto de Marapanim. Nove horas da manhã vão derrubar o tronco, vem dentro da caixa com água do rio in natura, e será aberto na frente do público, para terem a mesma experiência dos ribeirinhos. Também terá farinha de Bragança torrada na hora e mais de 400 litros de açaí”, revelou.

Os visitantes também vão poder desfrutar de comidas típicas regionais vendidas pelas boeiras do Ver-o-Peso, que ganharão um espaço no evento gastronômico.

O organizador do evento pontua que o festival não se resumirá apenas à comida. Nele, terá cozinhas show e uma inclusiva, com alunos do Instituto Borá Pará, que trabalha com crianças e adolescentes com Transtorno de Espectro Autista (TEA), e a Usina da Paz; palestras sobre empreendedorismo e apresentações musicias. O ex-apresentador André Marques, que atualmente trabalha com gastronomia, fará presença vip.

"Vamos ter um espaço para as crianças, uma área inteira para elas. Teremos chefs mirins que trabalham com pizza, de criança para criança, e elas poderão comer pizza com os monitores", acrescentou.

CARDÁPIO

Com a participação de renomados chefs de todo o Brasil, o evento pretende surpreender realmente o paladar dos participantes. A chef Raíssa Caminha, que participa pela segunda vez, será responsável pelos hambúrgueres exóticos, trazendo blends de pato, jacaré e avestruz.

A chef Raíssa Caminha, que participa pela segunda vez, será responsável pelos hambúrgueres exóticos, trazendo blends de pato, jacaré e avestruz (Thiago Gomes / O Liberal)

"A carne de avestruz se assemelha muito à carne de boi. Ela tem uma quantidade de ferro bem presente, você consegue sentir. Escolhi essa carne para fugir do comum”, comentou.

Raíssa acredita que esses hambúrgueres são uma maneira de sofisticar e trazer essas proteínas exóticas para o cotidiano. "Conhecer o festival é valorizar a riqueza da nossa região, valorizar as nossas proteínas", afirmou.

Thiago Nascimento, gastrólogo e assador, também está entre os chefs que participarão do festival, mas com um toque de mistério. (Thiago Gomes / O Liberal)

Thiago Nascimento, gastrólogo e assador, também está entre os chefs que participarão do festival, mas com um toque de mistério. Para ele, trabalhar com uma carne exótica pela primeira vez é uma grande responsabilidade.

"Qualquer tipo de carne exótica requer um pouco mais de conhecimento, de saber como a gente pode oferecer um produto bom. Então, já estou me preparando, procurando alinhar tudo isso, para que no dia do evento eu possa surpreender o público", compartilhou.

Douglas Santiago, pitmaster e assador, também estará presente no festival, dando continuidade ao trabalho iniciado na edição anterior, onde ficou responsável pela carne de jacaré. Este ano, ele irá trabalhar com costela. "O pessoal que está muito assustado com as carnes exóticas vai ter um pouco de 'normalidade' quando chegar na minha estação", brincou.

Douglas Santiago, pitmaster e assador, também estará presente no festival, dando continuidade ao trabalho iniciado na edição anterior, onde ficou responsável pela carne de jacaré. Este ano, ele irá trabalhar com costela. (Thiago Gomes / O Liberal)

Ele promete uma combinação especial, incluindo um bolinho, maionese kewpie de piracuí e um barbecue de cupuaçu. "Escolhi o peixe Acarai, de Santarém, para poder fazer. É um sabor nosso e vai trazer uma experiência exótica para o público”, garantiu.

O chef Sérgio Ezequiel está animado para sua estreia no festival, onde ele levará uma proposta ousada para o evento: uma pizza exótica. "Estamos com a proposta de pizza de polvo ou jacaré", revela Sérgio, destacando que ambos os ingredientes requerem um preparo especial.

Os ingressos estão sendo vendidos virtualmente pelo site Bipshow por R$ 200, no formato open food. O festival conta com o apoio do Governo do Estado, por meio Secretaria de Planejamento Estratégico (SEAC), Secretaria de Turismo (SETUR), Secretaria de Cultura (SECUL), Prefeitura de Belém, Sebrae Pará, entre outras instituições e empreendimentos públicos.