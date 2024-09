Fóssil do maior jacaré que existiu no mundo é encontrado na Amazônia

Um pedaço das vértebras do maior jacaré que já existiu na terra foi encontrado às margens do riu Purus, no sul do Amazonas. Identificado como Purussaurus brasiliensis, o animal viveu na Amazônia há mais de 10 milhões de ano e atingia cerca de 12,5 metros de comprimento e pesava 8,4 toneladas.

Segundo reportagem da agência Deutsche Welle, o fóssil foi encontrado pelo ribeirinho Gerimar do Nascimento . "Eu vi aquela parte de osso e sabia que não era do nosso tempo", disse o homem.

"Eu vi aquela parte de osso e sabia que não era do nosso tempo", conta Geri (Foto: Nádia Pontes/DW)

VEJA MAIS

De acordo com o professor do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza da Universidade Federal do Acre (UFAC) Carlos D’Apólito, o resquício do animal encontrado trata-se de três vértebras articuladas, e destacou ainda que "não é comum achá-las assim, uma do lado da outra". Para o professor, o fóssil pode auxiliar a ciência a ter uma melhor compreensão quanto à anatomia da espécie, e entender em que parte da coluna vertebral este pedaço estaria.

O achado será encaminhado para o Laboratório de Pesquisas Paleontológicas da UFAC , em Rio Branco, onde será objeto de estudo. O nome de Gerimar, que encontrou o fóssil, vai aparecer com aquela parte do Purussaurus - este é um dos poucos casos em que a identidade de quem descobriu o fóssil é conhecida e documentada, de acordo com o pesquisador

."Existe uma parcela do trabalho de campo que acaba sendo feito por pessoas que não são formalmente paleontólogos, que ficam como invisíveis, e que, às vezes, não aparecem nem nos agradecimentos", afirma D'Apólito.

Espécie Purussaurus

O Purussaurus brasiliensis, o maior jacaré que já existiu, está extinto há 8 milhões de anos. Sua mordida era 20 vezes mais potente que a de um tubarão branco e duas vezes mais forte que a do Tiranossauro Rex.

Este imenso réptil habitava a região amazônica da América do Sul durante o Mioceno, um período que vai de 23 a 5 milhões de anos atrás. Naquela época, os dinossauros já haviam desaparecido há cerca de 40 milhões de anos, e os seres humanos ainda não haviam surgido. A primeira descoberta de uma espécie relacionada ao Purussaurus ocorreu em 1892.

De acordo com Aline Ghilardi, paleontóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em entrevista para a BBC em 2015, o animal precisava comer em média 40 kg de comida por dia para sustentar o seu corpo, que podia passar dos 12 metros de comprimento.

"O mioceno foi uma era marcada por grandes mamíferos na região da Amazônia. Havia preguiças de cinco metros, por exemplo. Isso era perfeito para o Purussarus", contou Ghilardi.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)