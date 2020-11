VÍDEO: Jacaré gigante é visto cruzando club de golf

Já pensou um susto de ver um enorme jacaré americano cruzando seu caminho? Pois é, aconteceu exatamente isso nesta semana no gramado do Valencia Golf and Country Club, na Flórida.

Jeff Jones, que frequenta o clube de golfe, fez o registro, que viralizou na internet.

O aligátor é conhecido por ser um réptil gigante. O maior já capturado na Flórida media 5,31 metros. Quem viu o exemplar no clube em Naples disse que ele não era muito diferente desse porte.

Nas redes sociais, o jacaré foi chamado de monstro. "Godzilla mora em Naples!", escreveu um internauta. "É do tamanho de um dinossauro!", exclamou outro. "Eu me sinto bem por não viver perto de Godzilla e furacões", postou um terceiro.