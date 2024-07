Vídeo com jacaré-açu tentando pegar drone no Rio Negro, no Amazonas, volta a viralizar nesta sexta

Uma cena insusitada voltou a viralizar na redes sociais na manhã desta sexta-feira (12). Um vídeo com jacaré-açu tentando pegar um drone que fazia imagens por cima do Rio Negro, no município de Barcelos, estado do Amazonas.

Na imagem, que já haviam sido divulgadas em meados de 2022 e agora voltaram a repercurtir, é possível ver que o animal primeiro observar o equipamento de filmagem, quando num determinado o momento, o mesmo salta tentando pegar o drone com a boca. Mas, ao perceber o movimento do jacaré, o piloto do drone consegue livrar o equipamento, impedindo que o jacaré pegasse.