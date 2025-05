VÍDEO: estudantes da EJA em escola de Bragança merendam 'avoado' no intervalo das aulas

Durante um momento de pausa e descontração nas atividades do projeto Abril Indígena, estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Patalino, localizada na comunidade do Carpará, em Bragança, compartilharam uma prática tradicional na região: o preparo do "avoado".

A preparação do alimento foi feita de maneira improvisada, em frente ao prédio da escola, onde foi aceso um pequeno fogareiro no chão para assar uma porção de peixe da espécie bandeirada, servido com pimenta, limão e farinha "da baguda". Cerca de 15 pessoas se reuniram ao redor da churrasqueira apoiada em tijolos para saborear a iguaria.

O que é "avoado"?

Tradicionalmente preparado em encontros informais às margens dos rios ou nos quintais amazônicos, o "avoado" é uma herança dos povos indígenas que simboliza a união entre alimentação, cultura e vida comunitária. Com uma pequena churrasqueira, sal e limão, é possível degustar de um bom "avoado".

Embora seja um alimento que possa ser preparado de forma rápida, há uma exigência de domínio técnico e conhecimento popular, especialmente no manejo do peixe e no controle da brasa.

A atividade ofereceu aos alunos mais do que um lanche coletivo: foi uma oportunidade de vivenciar saberes ancestrais e reconhecer a presença viva das tradições indígenas no cotidiano das comunidades amazônicas.