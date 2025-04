Belém é a única cidade do Brasil entre as melhores do mundo em gastronomia

Belém, capital do Pará, foi eleita uma das 15 melhores cidades do mundo em gastronomia, segundo ranking divulgado pela editora internacional de turismo Lonely Planet, referência global em guias de viagem. A cidade é a única representante brasileira na lista, que destaca destinos com as experiências culinárias mais autênticas e imperdíveis do planeta.

"A porta de entrada para a biodiversidade da Amazônia”, diz o texto que destaca a comida paraense, considera uma culinária baseada em saberes tradicionais e ingredientes nativos como o tucupi, o jambu, a priprioca e o açaí puro.

A herança culinária indígena na formação da cozinha paraense é considerada um diferencial único. O ranking também valoriza o papel simbólico da comida em Belém. A publicação da Lonely Planet afirma que “comer aqui (em Belém) é um ato político e cultural”, uma forma de celebrar a resistência e a riqueza dos povos amazônicos.

A revista ainda destaca pontos icônicos da cidade, como o Complexo do Mercado Ver-o-Peso, além da atuação de chefs renomados, como Thiago Castanho. No ranking, Belém aparece ao lado de cidades de grande relevância gastronômica, como Ho Chi Minh (Vietnã), Nápoles (Itália), Lima (Peru), Kuala Lumpur (Malásia) e Dakar (Senegal), o que reforça sua posição como um polo de inovação e tradição culinária no Brasil.